1/4 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность PROOF (6) UNC (213) AU (46) XF (19) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (16) MS65 (49) MS64 (48) MS63 (31) MS62 (21) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (4) AU53 (8) XF45 (5) XF40 (1) PF65 (3) PF64 (1) RD (20) RB (42) BN (88) Сервис ННР (21) PCGS (22) RNGA (22) NGC (85)

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