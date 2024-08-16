Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 918,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (304)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- AURORA (20)
- Chaponnière (1)
- Coins.ee (6)
- COINSNET (3)
- COINSTORE (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (2)
- Katz (28)
- Klondike Auction (2)
- Künker (4)
- MARCINIAK (6)
- MDC Monaco (1)
- MS67 (9)
- MUNZE (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (14)
- Numimarket (1)
- Numisbalt (29)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (23)
- Rauch (4)
- RedSquare (5)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (8)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (3)
- Stack's (2)
- Stare Monety (2)
- Stephen Album (2)
- Via (1)
- WAG (1)
- Александр (50)
- Денга1700 (3)
- Империя (9)
- Имперская монета (28)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (9)
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 15
Где продать?
Для продажи 1/4 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск