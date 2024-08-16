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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 918,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (304)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 191 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1400 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 85 USD
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS65 RB ННР
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS65 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1892 СПБ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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