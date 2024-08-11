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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1892 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1892 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1892 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
16502 $
Цена в валюте аукциона 1553625 RUB
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
23197 $
Цена в валюте аукциона 2100000 RUB
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе AURORA - February 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 13, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 15, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Империя - April 15, 2017
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 18, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF64
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS61 PL
Цена
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Россия 50 копеек 1892 (АГ) на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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