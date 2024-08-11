Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1892 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Coins.ee (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (7)
- SINCONA (2)
- Александр (2)
- Знак (1)
- Империя (1)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (2)
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность PF62 ННР
Цена
16502 $
Цена в валюте аукциона 1553625 RUB
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 13 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 апреля 2018
Сохранность PF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 15 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 18 июня 2016
Сохранность PF64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS61 PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 50 копеек 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск