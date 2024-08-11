50 копеек 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1892 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе Редкие Монеты за 38000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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