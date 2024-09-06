Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1892 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 65000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.
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Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
10716 $
Цена в валюте аукциона 777054 RUB
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
9011 $
Цена в валюте аукциона 660284 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62 PL
Цена
******
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Продавец Dorotheum
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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