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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1892 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1892 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Dorotheum GmbH & Co KG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1892 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 65000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
10716 $
Цена в валюте аукциона 777054 RUB
Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
9011 $
Цена в валюте аукциона 660284 RUB
Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность MS62 PL
Цена
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Dorotheum - May 23, 2013
Продавец Dorotheum
Дата 23 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Numismatica Genevensis - November 28, 2012
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 28 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность PROOF
Цена
******
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 10 рублей 1892 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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