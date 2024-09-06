10 рублей 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1892 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1581 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 65000 CHF. Торги состоялись 27 ноября 2012.

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