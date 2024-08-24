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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 648,333

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Александр за 85000 RUB. Торги состоялись 11 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Heritage - November 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Где купить?
Россия 3 копейки 1892 СПБ на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность MS63 BN NGC
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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