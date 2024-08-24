3 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Александр за 85000 RUB. Торги состоялись 11 января 2023.

Сохранность UNC (29) AU (5) XF (5) VF (7) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (12) MS63 (13) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (2) VF35 (2) VF30 (1) RB (3) BN (28) Сервис ННР (3) NGC (27) PCGS (3) RNGA (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

BAC (18)

Heritage (1)

Katz (1)

Künker (1)

Numis.be (1)

Numisbalt (2)

Rare Coins (4)

Rauch (1)

SINCONA (1)

Александр (3)

Денга1700 (2)

Империя (2)

Имперская монета (4)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)

Русское Наследие (1)