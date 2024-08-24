Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1892 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 648,333
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Александр за 85000 RUB. Торги состоялись 11 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- BAC (18)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Numis.be (1)
- Numisbalt (2)
- Rare Coins (4)
- Rauch (1)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Денга1700 (2)
- Империя (2)
- Имперская монета (4)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 3 копейки 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск