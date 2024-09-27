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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1892 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1892 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,640,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе AURORA за 165000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - March 11, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Россия 1 копейка 1892 СПБ на аукционе Денга1700 - January 28, 2021
Продавец Денга1700
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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