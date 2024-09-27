Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1892 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,640,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1892 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60 проданному на аукционе AURORA за 165000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 BN ННР
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 5200 RUB
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 марта 2022
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Где продать?
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