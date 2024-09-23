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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1892 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1892 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1892
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1892 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 24500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
1842 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61
Цена
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1892 (АГ) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 25 копеек 1892 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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