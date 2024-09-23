25 копеек 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1892 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 24500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (6) UNC (24) AU (7) XF (11) VF (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (1) MS62 (11) MS61 (4) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (1) XF45 (1) XF40 (1) PF63 (1) PF62 (4) DETAILS (1) PL (1) Сервис NGC (13) ННР (2) RNGA (4)

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