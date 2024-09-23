Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1892 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1892
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1892 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 24500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность PF62 ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность PF62 ННР
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность MS62 RNGA
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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