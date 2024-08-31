Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1894 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1894 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1894 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1894
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1894 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе SINCONA AG за 400000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • SINCONA (2)
  • Александр (1)
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность PF63
Цена
260000 $
Цена в валюте аукциона 260000 USD
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 23, 2017
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
324721 $
Цена в валюте аукциона 320000 CHF
Россия 1 рубль 1894 (АГ) "Большая голова" на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1894 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1894 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск