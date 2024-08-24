1 рубль 1888 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1888 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4300000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность PROOF (4) UNC (89) AU (81) XF (81) VF (63) F (2) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (13) MS62 (25) MS61 (10) MS60 (5) AU58 (19) AU55 (7) AU53 (13) AU50 (2) XF45 (9) XF40 (6) VF35 (6) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (2) F12 (1) PF65 (1) PF64 (1) DETAILS (10) PL (3) Сервис NGC (37) PCGS (10) RNGA (7) ННР (3) РНГА (1)

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