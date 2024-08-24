Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1888 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 498,017
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (339)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1888 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4300000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
13335 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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