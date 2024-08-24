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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1888 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1888 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1888 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 498,017

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (339)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1888 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Редкие Монеты за 4300000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
13335 $
Цена в валюте аукциона 1150000 RUB
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Bruun Rasmussen - June 9, 2024
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1888 (АГ) "Малая голова" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1888 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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