1 рубль 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4100000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность PROOF (5) UNC (30) AU (39) XF (56) VF (21) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (2) MS63 (4) MS62 (4) MS61 (10) MS60 (1) AU58 (13) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (7) XF45 (3) XF40 (5) VF35 (1) VF20 (1) PF64 (3) DETAILS (4) CAMEO (2) Сервис ННР (3) NGC (28) RNGA (4) PCGS (7)

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