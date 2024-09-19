Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 355,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4100000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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