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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 355,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (178)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 4100000 RUB. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
1517 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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