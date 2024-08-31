Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1887 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 490,504
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1887 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5184 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 PL
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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