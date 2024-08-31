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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1887 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1887 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1887 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 490,504

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1887 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS60 NGS
Цена
7043 $
Цена в валюте аукциона 650000 RUB
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
5184 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS61 PL
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS64 RNGA
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность MS64 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 19, 2020
Продавец SINCONA
Дата 19 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Малая голова" на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1887 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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