1 рубль 1887 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1887 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность PROOF (9) UNC (57) AU (47) XF (25) VF (17) F (3) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS64 (5) MS63 (18) MS62 (12) MS61 (9) MS60 (1) AU58 (7) AU55 (6) AU53 (10) AU50 (5) XF45 (2) VF30 (2) PF65 (1) PF62 (1) PF60 (3) DETAILS (2) CAMEO (3) PL (4) Сервис NGC (46) RNGA (6) ННР (2) PCGS (4)

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