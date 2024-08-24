Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1887 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 490,504
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1887 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
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Сохранность AU53 NGC
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Сохранность MS62 NGC
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Сохранность AU53
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Сохранность AU
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Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
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