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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1887 года (АГ) "Большая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1887 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1887 года (АГ) "Большая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 490,504

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (167)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1887 года "Большая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 26000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3418 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS61 PL RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1887 (АГ) "Большая голова" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1887 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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