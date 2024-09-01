Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 20,73 гр
- Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 434,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.
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Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Сохранность XF40
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Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 ННР
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Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
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