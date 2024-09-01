1 рубль 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность UNC (37) AU (51) XF (45) VF (12) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS64 (3) MS63 (9) MS62 (6) MS61 (4) MS60 (1) AU58 (6) AU55 (7) AU53 (3) AU50 (6) XF45 (3) XF40 (8) VF35 (3) VF30 (1) DETAILS (7) Сервис NGC (23) ННР (6) RNGA (2) PCGS (2)

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