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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 20,73 гр
  • Чистого серебра (0,5785 oz) 17,9936 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 434,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (156)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе MS67 за 460000 RUB. Торги состоялись 13 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5014 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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