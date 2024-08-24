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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1882 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 рублей 1882 СПБ НФ
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
3 рубля 1882 СПБ НФ
Средняя цена 50000 $
Продажи
0 7

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1882 СПБ НФ
Средняя цена 720 $
Продажи
0 156
Аверс
Реверс
Полтина 1882 СПБ НФ
Средняя цена 830 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полтина 1882 СПБ НФ Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ"
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
25 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена 95 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
15 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
15 копеек 1882 СПБ ДС
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
5 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена 80 $
Продажи
1 280

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1882 СПБ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 64
Аверс
Реверс
2 копейки 1882 СПБ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 копейка 1882 СПБ
Средняя цена 130 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1882 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1882 СПБ
Средняя цена 480 $
Продажи
0 63

Пробные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1882 Пробные
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 39
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