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1882
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Монеты России 1882 года
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Золотые монеты
5 рублей 1882 СПБ НФ
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
80
3 рубля 1882 СПБ НФ
Средняя цена
50000 $
Продажи
0
7
Пробные монеты
1 рубль 1882 СПБ НФ
Средняя цена
720 $
Продажи
0
156
Полтина 1882 СПБ НФ
Средняя цена
830 $
Продажи
0
15
Полтина 1882 СПБ НФ
Особый гурт "СЕРЕБ 72 ПРОБЫ"
Средняя цена
22000 $
Продажи
0
7
25 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
6
20 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена
95 $
Продажи
0
104
15 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
38
15 копеек 1882 СПБ ДС
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
4
10 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
45
5 копеек 1882 СПБ НФ
Средняя цена
80 $
Продажи
1
280
Медные монеты
3 копейки 1882 СПБ
Средняя цена
170 $
Продажи
0
64
2 копейки 1882 СПБ
Средняя цена
210 $
Продажи
0
36
1 копейка 1882 СПБ
Средняя цена
130 $
Продажи
0
54
1/2 копейки 1882 СПБ
Средняя цена
120 $
Продажи
0
48
1/4 копейки 1882 СПБ
Средняя цена
480 $
Продажи
0
63
Пробные монеты
3 копейки 1882 Пробные
Средняя цена
4600 $
Продажи
0
39
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1699-1991
Категория
Зактрыть
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Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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