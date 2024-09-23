3 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (20) AU (19) XF (10) VF (5) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS66 (4) MS65 (7) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (8) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (1) PF66 (1) PF64 (1) RB (2) BN (24) Сервис NGC (17) ННР (4) RNGA (2) CGC (1) PCGS (2)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (1)

AURORA (9)

Coins.ee (1)

COINSTORE (1)

Katz (6)

MS67 (4)

MUNZE (1)

Numimarket (1)

Numisbalt (5)

Rare Coins (6)

Rauch (1)

RedSquare (4)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (2)

SINCONA (2)

Александр (8)

Империя (2)

Имперская монета (4)

НИКО (3)

Русское Наследие (2)