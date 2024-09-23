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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,280,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - July 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Русское Наследие - February 19, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе MUNZE - September 14, 2022
Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность MS66 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
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Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 3 копейки 1882 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU58 BN
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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