Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,280,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3500 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 19 февраля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 14 сентября 2022
Сохранность MS64 BN CGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS63 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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