Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 3 копейки 1882 года (Россия, Александр III)
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1882 года. Это медно-никелевая монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 7502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3560 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
1804 $
Цена в валюте аукциона 167000 RUB
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Где продать?
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