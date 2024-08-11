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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 3 копейки 1882 года (Россия, Александр III)

Аверс монеты - Пробные 3 копейки 1882 года - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - Пробные 3 копейки 1882 года - цена монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 3 копейки 1882 года. Это медно-никелевая монета периода Александра III. Рекорд цены принадлежит лоту 7502 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3560 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
1804 $
Цена в валюте аукциона 167000 RUB
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Империя - January 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Имперская монета - October 20, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 20 октября 2020
Сохранность MS60
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Hess Divo - May 31, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность MS61
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Rare Coins - November 12, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 12 ноября 2016
Сохранность MS61
Цена
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Россия 3 копейки 1882 (Пробные) на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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