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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1882 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1882 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,547,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1882 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3668 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Numis Poland - October 30, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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