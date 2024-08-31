Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,547,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1882 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3668 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
940 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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