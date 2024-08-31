5 рублей 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1882 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Редкие Монеты за 9000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

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