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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,470,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Монеты и Медали за 850000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
10468 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
582 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - September 16, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 26, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе ARTMAXIMUM - November 2, 2019
Продавец ARTMAXIMUM
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе MS67 - September 11, 2019
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 15 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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