Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,470,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 240 проданному на аукционе Монеты и Медали за 850000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ARTMAXIMUM (1)
- AURORA (2)
- Heritage (1)
- Katz (4)
- MS67 (3)
- Russiancoin (3)
- SINCONA (2)
- Stack's (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (8)
- Денга1700 (2)
- Знак (1)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (2)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
10468 $
Цена в валюте аукциона 850000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
582 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 16 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 февраля 2021
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 11 сентября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск