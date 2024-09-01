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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 380,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
3014 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Империя - December 16, 2023
Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - August 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
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Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - September 10, 2022
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1/2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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