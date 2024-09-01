1/2 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (12) AU (18) XF (10) VF (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (4) MS63 (2) MS62 (1) AU58 (8) AU55 (1) PF63 (3) RB (6) BN (12) Сервис NGC (12) PCGS (1) ННР (2)

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