Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 380,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 179 проданному на аукционе MS67 за 320000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
3014 $
Цена в валюте аукциона 280000 RUB
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF63 BN NGC
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
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