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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,860,207

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (280)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Klondike Auction - January 10, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 10 января 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS66 CGC
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS66 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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