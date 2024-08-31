Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,860,207
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (280)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS66 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность MS65 CGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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