5 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 827 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1500 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность PROOF (2) UNC (189) AU (50) XF (18) VF (4) Нет оценки (14) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (21) MS66 (42) MS65 (13) MS64 (34) MS63 (27) MS62 (5) MS61 (5) MS60 (2) AU58 (10) AU55 (8) AU53 (2) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (2) DETAILS (4) Сервис PCGS (23) ННР (26) NGC (79) CGC (10) RNGA (5)

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