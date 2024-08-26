Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,535,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24968 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4406 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ARTMAXIMUM (1)
  • AURORA (14)
  • Coins.ee (3)
  • Haljak Coin Auction (2)
  • Heritage (6)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (3)
  • MS67 (5)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (15)
  • Russiancoin (6)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Александр (9)
  • Знак (3)
  • Империя (7)
  • Имперская монета (10)
  • НИКО (7)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (3)
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
586 $
Цена в валюте аукциона 52500 RUB
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Coins.ee - February 12, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1882 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск