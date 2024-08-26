Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,535,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24968 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4406 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU58
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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