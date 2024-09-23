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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 20 копеек Александра III - Россия

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20 копеек 1881-1893

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1881 СПБ НФ 9,350,001 - 0 541882 СПБ НФ 3,535,007 - 0 1041883 СПБ ДС 3,775,008 - 0 1071883 СПБ АГ - - 0 601884 СПБ АГ 2,905,004 - 0 941885 СПБ АГ 1,610,010 - 0 451886 СПБ АГ 2,625,107 - 0 1181887 СПБ АГ 2,500,004 - 0 581888 СПБ АГ 3,035,037 - 0 661889 СПБ АГ 1,936,752 - 0 811890 СПБ АГ 3,500,006 - 0 731891 СПБ АГ 6,105,008 - 0 1581893 СПБ АГ 2,500,008 - 0 165
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