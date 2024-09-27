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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1881 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,350,001

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1881
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3400 RUB
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS65
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1881 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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