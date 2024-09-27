Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,350,001
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1881
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (9)
- Coins.ee (1)
- COINSTORE (1)
- Katz (1)
- MS67 (2)
- MUNZE (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (11)
- RedSquare (1)
- Rzeszowski DA (4)
- Александр (11)
- Денга1700 (2)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (2)
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1881 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск