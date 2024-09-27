20 копеек 1881 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1881 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 142 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 260000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность PROOF (2) UNC (30) AU (8) XF (9) VF (3) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (6) MS63 (10) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) XF40 (2) DETAILS (2) Сервис ННР (6) NGC (15)

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