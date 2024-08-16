Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1883 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1883 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе MS67 за 360000 RUB. Торги состоялись 26 июня 2019.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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