Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,905,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1884
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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