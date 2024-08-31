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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1884 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1884 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,905,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1884
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1884 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе Монеты и Медали за 300000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Знак - April 8, 2022
Продавец Знак
Дата 8 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - December 15, 2021
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - December 15, 2021
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS60
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе MUNZE - August 4, 2021
Продавец MUNZE
Дата 4 августа 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1884 СПБ АГ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1884 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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