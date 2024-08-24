Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,625,107
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1886
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Монеты и Медали за 500000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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