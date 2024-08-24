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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1886 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1886 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,625,107

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1886
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1886 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 250 проданному на аукционе Монеты и Медали за 500000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 20 копеек 1886 СПБ АГ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1886 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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