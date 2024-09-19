Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1888 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1888 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1888 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,035,037

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1888
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1888 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (10)
  • Bertolami (1)
  • Haljak Coin Auction (4)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • MS67 (2)
  • MUNZE (3)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (3)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (1)
  • Universum Coins GmbH (3)
  • WCN (2)
  • Александр (7)
  • Денга1700 (3)
  • Империя (3)
  • Имперская монета (4)
  • Монеты и Медали (1)
  • НИКО (3)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (4)
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - May 14, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе MUNZE - July 27, 2022
Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 20 копеек 1888 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1888 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 20 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск