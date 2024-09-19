Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1888 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,035,037
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1888
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1888 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 3 апреля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
737 $
Цена в валюте аукциона 65000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 27 июля 2022
Сохранность MS63 CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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