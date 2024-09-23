20 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе The New York Sale за 1650 USD. Торги состоялись 16 января 2020.

Сохранность PROOF (3) UNC (41) AU (15) XF (15) VF (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (6) MS65 (6) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (4) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (2) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (7) NGC (15)

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