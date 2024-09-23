Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,936,752
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1889
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе The New York Sale за 1650 USD. Торги состоялись 16 января 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 49513 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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