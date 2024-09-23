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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1889 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1889 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,936,752

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1889
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1889 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2219 проданному на аукционе The New York Sale за 1650 USD. Торги состоялись 16 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность MS66
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 48949 RUB
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS66
Цена
547 $
Цена в валюте аукциона 49513 RUB
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Знак - December 2, 2022
Продавец Знак
Дата 2 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS66 ННР
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 2, 2022
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Россия 20 копеек 1889 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 копеек 1889 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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