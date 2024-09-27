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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1885 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,610,010

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1885
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 560000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • COINSNET (1)
  • Haljak Coin Auction (3)
  • Heritage (1)
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  • Künker (1)
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  • Имперская монета (5)
  • НИКО (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - June 2, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе New York Sale - January 16, 2020
Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 14, 2019
Россия 20 копеек 1885 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1885 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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