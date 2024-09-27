Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1885 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,610,010
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1885
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1885 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 159 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 560000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
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Продавец Имперская монета
Дата 2 июня 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 16 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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