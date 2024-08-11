Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 440000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- 51 Gallery (2)
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Artemide Aste (1)
- AURORA (24)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Heritage (4)
- Heritage Eur (1)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (10)
- Künker (3)
- MARCINIAK (1)
- Monedalia.es (1)
- MS67 (17)
- MUNZE (2)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (8)
- Numismática Leilões (1)
- Numisor (1)
- Rare Coins (9)
- Rauch (1)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (4)
- SINCONA (3)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Varesi (1)
- Александр (13)
- Денга1700 (4)
- Знак (1)
- Империя (2)
- Имперская монета (17)
- Монеты и Медали (3)
- НИКО (4)
- Русский Нумизматический Дом (4)
- Русское Наследие (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск