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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 440000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе MS67 - June 20, 2024
Продавец MS67
Дата 20 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
838 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность MS64 CGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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