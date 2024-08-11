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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1893 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1893 (АГ)
Средняя цена 39000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 рублей 1893 (АГ) Портрет с короткой бородой
Средняя цена 2100 $
Продажи
1 317

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1893 (АГ) Большая голова
Средняя цена
Продажи
1 0
Аверс
Реверс
1 рубль 1893 (АГ) Малая голова
Средняя цена 1100 $
Продажи
1 1003
Аверс
Реверс
50 копеек 1893 (АГ)
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 167
Аверс
Реверс
25 копеек 1893 (АГ)
Средняя цена 650 $
Продажи
1 260
Аверс
Реверс
20 копеек 1893 СПБ АГ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
15 копеек 1893 СПБ АГ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 72
Аверс
Реверс
10 копеек 1893 СПБ АГ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
5 копеек 1893 СПБ АГ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 151

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 копейки 1893 СПБ
Средняя цена 100 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
2 копейки 1893 СПБ
Средняя цена 350 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1 копейка 1893 СПБ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 112
Аверс
Реверс
1/2 копейки 1893 СПБ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 146
Аверс
Реверс
1/4 копейки 1893 СПБ
Средняя цена 120 $
Продажи
0 71
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