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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 9,83 гр
  • Диаметр 28,4 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,365,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 копейки
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе AURORA за 230000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 RB ННР
Цена
2470 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2700 RUB
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность PF64 RB
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе MS67 - November 29, 2022
Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
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Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия 3 копейки 1893 СПБ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность VF35
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 копейки 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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