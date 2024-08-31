Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 9,83 гр
- Диаметр 28,4 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,365,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 копейки
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе AURORA за 230000 RUB. Торги состоялись 13 апреля 2023.
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность PF64 RB ННР
Цена
2470 $
Цена в валюте аукциона 220000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 29 ноября 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность XF40
Цена
******
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123
Где продать?
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