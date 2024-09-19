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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 копейка 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 копейка 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Coins.ee OY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,28 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,395,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 245 EUR
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - March 7, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 7 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - December 24, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 24 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU53 BN ННР
Цена
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Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 1 копейка 1893 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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