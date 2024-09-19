Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1893 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,28 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,395,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 копейка
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64 BN ННР
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS65 BN NGC
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
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Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Сохранность AU53 BN ННР
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