1 копейка 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1558 проданному на аукционе SINCONA AG за 2400 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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