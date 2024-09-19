Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 12,9 гр
- Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
- Диаметр 24,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 рублей
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1893 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
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