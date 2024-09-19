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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 рублей 1893 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 рублей 1893 года (АГ) - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 12,9 гр
  • Чистого золота (0,3733 oz) 11,61 гр
  • Диаметр 24,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1893 года со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Редкие Монеты за 50000 USD. Торги состоялись 10 ноября 2018.

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Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Русское Наследие - October 14, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 14 октября 2017
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 10 рублей 1893 (АГ) на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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