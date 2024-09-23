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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

50 копеек 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 50 копеек 1893 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 50 копеек 1893 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 26,75 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 50 копеек
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1893 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Русский Нумизматический Дом - October 27, 2023
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - August 6, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе Bruun Rasmussen - April 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 50 копеек 1893 (АГ) на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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