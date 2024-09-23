50 копеек 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1893 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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