Россия Период: 1699-1991 1699-1991
50 копеек 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 10 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 26,75 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 50 копеек
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 50 копеек 1893 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе SINCONA AG за 14000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 27 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSTORE
Дата 6 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU53
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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