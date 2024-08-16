Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/4 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,82 гр
- Диаметр 13,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 740,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/4 копейки
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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