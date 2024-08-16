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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/4 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/4 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/4 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,82 гр
  • Диаметр 13,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 740,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/4 копейки
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/4 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 9500 RUB
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 19500 RUB
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS64 BN ННР
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность XF
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS62
Цена
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1/4 копейки 1893 СПБ на аукционе MS67 - November 3, 2021
Продавец MS67
Дата 3 ноября 2021
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/4 копейки 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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