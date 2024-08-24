Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 15 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 15 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,500,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 230000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (12)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (4)
  • Künker (3)
  • MS67 (3)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (5)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (6)
  • SINCONA (3)
  • Александр (15)
  • Денга1700 (2)
  • Знак (2)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (4)
  • НИКО (1)
  • Русский Нумизматический Дом (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 650 RUB
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 11, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - January 26, 2024
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - January 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - July 7, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 7 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия 15 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Александра III Монеты России 1893 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 15 копеек Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск