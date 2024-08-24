Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,500,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 15 копеек
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 230000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
266 $
Цена в валюте аукциона 25000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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