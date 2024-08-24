15 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 230000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

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