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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 0,9 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
  • Диаметр 15,1 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1700 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 16555 RUB
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 5 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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