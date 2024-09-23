Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 0,9 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,45 гр
- Диаметр 15,1 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 копеек
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1700 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 16555 RUB
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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