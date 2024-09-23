5 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 829 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 1700 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность UNC (70) AU (41) XF (22) VF (3) F (2) Нет оценки (13) Сохранность (слабы) MS66 (3) MS65 (17) MS64 (10) MS63 (4) MS62 (4) MS61 (3) MS60 (3) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (2) XF40 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (27) ННР (7) PCGS (5)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (3)

Antykwariat u Nilsa (1)

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (21)

Coins.ee (5)

CoinsNB (1)

COINSTORE (1)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage Eur (1)

Katz (15)

MARCINIAK (1)

Meister & Sonntag (1)

MS67 (4)

MUNZE (8)

Niemczyk (3)

Nuance Auction Galleries, Inc. (2)

Numedux (1)

Numisbalt (3)

Numisor (3)

Pesek Auctions (2)

Rare Coins (2)

RedSquare (2)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (7)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (2)

Universum Coins GmbH (2)

Александр (12)

Денга1700 (2)

Империя (10)

Имперская монета (19)

Монеты и Медали (4)

НИКО (1)

Русский Нумизматический Дом (2)

Русское Наследие (6)