Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 22,6 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1893 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 21 июня 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2443 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Для продажи 25 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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