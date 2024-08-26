25 копеек 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1893 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 21 июня 2018.

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