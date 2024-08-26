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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1893 года (АГ) (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1893 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1893 года (АГ) - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 22,6 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (260)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1893 года со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе Александр за 12000 USD. Торги состоялись 21 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
2443 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PF62
Цена
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
Где купить?
Россия 25 копеек 1893 (АГ) на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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