5 рублей 1893 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1893 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25379 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность PROOF (4) UNC (86) AU (96) XF (97) VF (24) Нет оценки (8) Сохранность (слабы) MS65 (7) MS64 (15) MS63 (13) MS62 (16) MS61 (25) MS60 (1) AU58 (41) AU55 (22) AU53 (6) AU50 (6) XF45 (2) PF66 (1) PF65 (3) DETAILS (1) CAMEO (4) Сервис NGC (92) ННР (22) PCGS (25)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (1)

AURORA (21)

BAC (11)

Baldwin's (1)

Bertolami (1)

Busso Peus (1)

Cayón (2)

Chaponnière (7)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

Cieszyńskie CN (1)

CNG (2)

COINSNET (2)

Dorotheum (1)

Felzmann (3)

Frankfurter (1)

Frühwald (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (7)

Grün (1)

Heritage (39)

Heritage Eur (1)

Hess Divo (2)

Höhn (1)

InAsta (1)

Jean ELSEN (1)

Katz (7)

Künker (43)

La Galerie Numismatique (1)

London Coins (1)

MARCINIAK (1)

MDC Monaco (1)

MS67 (8)

MUNZE (2)

New York Sale (3)

Niemczyk (5)

Nomisma (1)

Numimarket (2)

Numisbalt (10)

Numismatica Ranieri (2)

Palombo (4)

Pegasus Auctions (1)

Pesek Auctions (1)

Rare Coins (19)

Rauch (4)

RedSquare (2)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (6)

Spink (2)

Stack's (6)

Teutoburger (3)

UBS (3)

V. GADOURY (4)

VL Nummus (1)

WCN (3)

Westfälische (1)

Александр (20)

Знак (1)

Империя (5)

Имперская монета (11)

Монеты и Медали (1)

НИКО (10)

ОЛНЗ (1)

Русский Нумизматический Дом (5)

Русское Наследие (1)