Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1893 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,9)
- Вес 6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр 21,3 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 598,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 5 рублей
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (317)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1893 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25379 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3452 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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