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5 рублей 1893 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 5 рублей 1893 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 5 рублей 1893 года (АГ) "Портрет с короткой бородой" - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9)
  • Вес 6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр 21,3 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 598,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (317)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1893 года "Портрет с короткой бородой" со знаком (АГ). Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25379 проданному на аукционе Heritage Auctions за 32200 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность AU
Цена
982 $
Цена в валюте аукциона 900 CHF
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3452 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Heritage - June 29, 2023
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Империя - April 13, 2023
Продавец Империя
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 рублей 1893 (АГ) "Портрет с короткой бородой" на аукционе VL Nummus - September 15, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 рублей 1893 "Портрет с короткой бородой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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