2 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

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