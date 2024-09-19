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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,295,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
******
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - February 24, 2023
Продавец Денга1700
Дата 24 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе RedSquare - May 28, 2022
Продавец RedSquare
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RD RNGA
Цена
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Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 2 копейки 1893 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность MS60
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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