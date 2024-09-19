Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,295,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Империя за 120000 RUB. Торги состоялись 16 апреля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- BAC (1)
- Coins.ee (2)
- COINSNET (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- Künker (1)
- MS67 (2)
- Numisbalt (4)
- Rare Coins (8)
- RedSquare (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (2)
- Александр (6)
- Денга1700 (4)
- Империя (6)
- Имперская монета (5)
- Русское Наследие (2)
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7200 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF45 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 RD RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 2 копейки 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск