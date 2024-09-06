Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1/2 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,64 гр
- Диаметр 16,15 - 16,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,900,000
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1/2 копейки
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.
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