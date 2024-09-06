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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1/2 копейки 1893 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1/2 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1/2 копейки 1893 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 16,15 - 16,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1/2 копейки
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1/2 копейки 1893 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе MS67 за 280000 RUB. Торги состоялись 20 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 2400 RUB
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Russiancoin - April 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе RedSquare - January 28, 2024
Продавец RedSquare
Дата 28 января 2024
Сохранность PF64 BN ННР
Цена
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе MUNZE - January 8, 2024
Продавец MUNZE
Дата 8 января 2024
Сохранность AU58 BN CGC
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Денга1700 - December 3, 2023
Продавец Денга1700
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS62 BN ННР
Цена
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Россия 1/2 копейки 1893 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 копейки 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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