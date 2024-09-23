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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1893 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 1 рубль 1893 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 1 рубль 1893 года (АГ) "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,9)
  • Вес 20 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 33,65 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,485,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1003)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1893 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
6667 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
726 $
Цена в валюте аукциона 650 CHF
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Империя - July 11, 2024
Продавец Империя
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 27, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1893 (АГ) "Малая голова" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1893 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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