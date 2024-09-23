1 рубль 1893 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1893 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.

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