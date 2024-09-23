Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1893 года (АГ) "Малая голова" (Россия, Александр III)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,9)
- Вес 20 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 33,65 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,485,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 1 рубль
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1003)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1893 года "Малая голова" со знаком (АГ). Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Русское Наследие за 4000000 RUB. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
6667 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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