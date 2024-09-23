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10 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 10 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 10 копеек 1893 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 1,8 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,750,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1893
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 310000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
Россия 10 копеек 1893 СПБ АГ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1893 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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