Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 копеек 1893 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 1,8 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,750,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 10 копеек
- Год 1893
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 копеек 1893 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 190 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 310000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 35000 RUB
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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