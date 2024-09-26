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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1887 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1887 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,004

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1887
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Монеты и Медали за 640000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 3600 RUB
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - April 30, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе MS67 - April 27, 2022
Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - March 31, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе Имперская монета - August 24, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 20 копеек 1887 СПБ АГ на аукционе MUNZE - March 24, 2021
Продавец MUNZE
Дата 24 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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