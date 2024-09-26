20 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Монеты и Медали за 640000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

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