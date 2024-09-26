Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1887 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,004
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1887
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1887 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 251 проданному на аукционе Монеты и Медали за 640000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность PF65 ННР
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 30 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 24 августа 2021
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?
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