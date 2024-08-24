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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1890 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1890 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,006

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1890
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - July 22, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 1880 PLN
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 30, 2024
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS65 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 21, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS66 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе RedSquare - January 27, 2024
Продавец RedSquare
Дата 27 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1890 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VG
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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