Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1890 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,500,006
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1890
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1890 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе Александр за 2700 USD. Торги состоялись 20 марта 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (13)
- Coins.ee (1)
- COINSNET (1)
- Haljak Coin Auction (3)
- Hermes Auctions (1)
- Katz (4)
- MS67 (2)
- MUNZE (2)
- Niemczyk (1)
- Pesek Auctions (1)
- Provenance Auctions (1)
- Rare Coins (7)
- RedSquare (1)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (1)
- Александр (8)
- Денга1700 (3)
- Империя (4)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- НИКО (3)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (2)
Продавец Hermes Auctions
Дата 22 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
911 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS66 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 20 копеек 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск