Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,105,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1891
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Монеты и Медали за 280000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.
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