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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1891 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,105,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1891
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (158)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Монеты и Медали за 280000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Via - August 5, 2024
Продавец Via
Дата 5 августа 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 2900 RUB
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS67 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность MS67 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - July 12, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Coins.ee - June 4, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 20 копеек 1891 СПБ АГ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1891 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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