20 копеек 1891 года СПБ АГ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1891 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 261 проданному на аукционе Монеты и Медали за 280000 RUB. Торги состоялись 7 апреля 2023.

Сохранность PROOF (3) UNC (90) AU (28) XF (17) VF (18) F (1) Сохранность (слабы) MS67 (4) MS66 (6) MS65 (11) MS64 (23) MS63 (7) MS62 (6) MS61 (2) MS60 (4) AU58 (1) AU55 (4) AU53 (2) XF40 (1) VF30 (1) VF20 (3) F15 (1) PF66 (1) DETAILS (1) PL (1) Сервис ННР (15) NGC (40) RNGA (1) PCGS (3)

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