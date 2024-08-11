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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 20 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 20 копеек 1883 года СПБ ДС - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,5)
  • Вес 3,6 гр
  • Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
  • Диаметр 22,2 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,775,008

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1883
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 510000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Денга1700 - June 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 11000 RUB
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Денга1700 - April 21, 2024
Продавец Денга1700
Дата 21 апреля 2024
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность G
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность MS63 ННР
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Знак - May 27, 2022
Продавец Знак
Дата 27 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 20 копеек 1883 СПБ ДС на аукционе Русское Наследие - April 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1883 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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