Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,5)
- Вес 3,6 гр
- Чистого серебра (0,0579 oz) 1,8 гр
- Диаметр 22,2 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,775,008
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 20 копеек
- Год 1883
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 510000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность MS62 ННР
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Дата 18 января 2024
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