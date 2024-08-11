20 копеек 1883 года СПБ ДС (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1883 года со знаком СПБ ДС. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 510000 RUB. Торги состоялись 18 декабря 2021.

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