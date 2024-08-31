Россия Период: 1699-1991 1699-1991
25 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 5,18 гр
- Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,007
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 25 копеек
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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