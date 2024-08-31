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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

25 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 25 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 25 копеек 1882 года СПБ НФ - цена серебряной монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 5,18 гр
  • Чистого серебра (0,1446 oz) 4,4962 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,007

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 25 копеек
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
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  • Империя (1)
Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - March 10, 2023
Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Знак - March 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
7405 $
Цена в валюте аукциона 460000 RUB
Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU53
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 25 копеек 1882 СПБ НФ на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность PF62 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 25 копеек 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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