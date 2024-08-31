25 копеек 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 25 копеек 1882 года со знаком СПБ НФ. Это серебряная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1504 проданному на аукционе SINCONA AG за 34000 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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