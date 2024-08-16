Россия Период: 1699-1991 1699-1991
3 рубля 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,93 гр
- Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
- Диаметр 19,7 мм
- Гурт пунктир
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 3 рубля
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1882 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность XF
Цена
******
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