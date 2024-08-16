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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

3 рубля 1882 года СПБ НФ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 3 рубля 1882 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 3 рубля 1882 года СПБ НФ - цена золотой монеты - Россия, Александр III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,93 гр
  • Чистого золота (0,1159 oz) 3,6038 гр
  • Диаметр 19,7 мм
  • Гурт пунктир
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 3 рубля
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 3 рубля 1882 года со знаком СПБ НФ. Это золотая монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 847 проданному на аукционе Редкие Монеты за 75000 USD. Торги состоялись 5 октября 2019.

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Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS60
Цена
75000 $
Цена в валюте аукциона 75000 USD
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
39773 $
Цена в валюте аукциона 35000 CHF
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Stack's - March 7, 2010
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Stack's - March 7, 2010
Продавец Stack's
Дата 7 марта 2010
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе UBS - September 14, 2003
Продавец UBS
Дата 14 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность PROOF
Цена
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Россия 3 рубля 1882 СПБ НФ на аукционе Schweizerischer Bankverein - February 3, 1977
Из коллекции Сёдермана
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 3 февраля 1977
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 рубля 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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