2 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Александр за 49958 RUB. Торги состоялись 8 марта 2023.

Сохранность PROOF (4) UNC (8) AU (7) XF (8) VF (4) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS65 (2) MS64 (1) MS63 (4) AU55 (5) AU50 (1) XF40 (1) PF66 (4) RB (2) BN (13) Сервис NGC (14) PCGS (1)

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