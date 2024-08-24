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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)

Аверс монеты - 2 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III Реверс монеты - 2 копейки 1882 года СПБ - цена монеты - Россия, Александр III

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,56 гр
  • Диаметр 24,3 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,477,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Александр III
  • Номинал 2 копейки
  • Год 1882
  • Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Александр за 49958 RUB. Торги состоялись 8 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Coins.ee - November 8, 2020
Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Россия 2 копейки 1882 СПБ на аукционе Империя - March 6, 2020
Продавец Империя
Дата 6 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 копейки 1882 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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