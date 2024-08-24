Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 копейки 1882 года СПБ (Россия, Александр III)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,56 гр
- Диаметр 24,3 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,477,500
Описание
- Страна Россия
- Период Александр III
- Номинал 2 копейки
- Год 1882
- Правитель Александр III (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 копейки 1882 года со знаком СПБ. Это медная монета периода Александра III отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Александр за 49958 RUB. Торги состоялись 8 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность MS63 RB NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Где продать?
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